Vodafone si candida ad essere uno dei migliori operatori nel mese di Marzo. Il provider inglese vuole sfidare la concorrenza di Iliad e delle sue importanti e popolari iniziative low cost. Il gestore mette a disposizione dei possibili nuovi clienti una grande tariffa, la Special 70 Giga.

Vodafone, la grande tariffa con costi da ribasso e 70 Giga internet

La Special 70 Giga rappresenta un’occasione da non perdere per quegli abbonati che desiderano avere consumi quasi illimitati e costi da ribasso. Al prezzo di 7,99 euro ogni trenta giorni, i clienti riceveranno telefonate senza limiti ed SMS verso tutti con 70 Giga per la navigazione internet sotto rete 4G e 4,5G.

Il prezzo di Special 70 Giga sarà bloccato per i primi sei mesi e non potrà essere oggetto di rimodulazioni. Il costo mensile sarà integrato solo ed da un costo una tantum di 10 euro per la sottoscrizione della scheda SIM e per l’attivazione della nuova rete.

Così come per altre tariffe di genere, anche per la Special 70 Giga ci sono delle condizioni legate all’attivazione. In primo luogo, gl utenti dovranno provvedere alla portabilità del numero da altro operatore. Per questa ragione, solo gli ex abbonati di Vodafone e gli attuali clienti di TIM, WindTre ed Iliad potranno scegliere la Special 70 Giga.

Sempre tra le condizioni ci sono i metodi per l’attivazione della SIM. La promozione low cost potrà essere attivata solo ed esclusivamente in uno degli store vendita ufficiali di Vodafone in Italia. La ricaricabile non potrà essere opzionata, invece, sulle pagine ufficiali del sito web Vodafone.