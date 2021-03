Non è da molto che Riverdale 5 è uscito in America e in prima visione sull’emittente The CW. E nonostante ciò oltre alle buone notizie ne sono arrivate anche di cattive per questa serie particolarmente amata dal pubblico americano. Nondimeno anche in Italia molti sono i fan che si chiedono quando uscirà. Ecco tutte le novità su trama, cast e data di uscita.

Riverdale: cattive notizie per la quinta stagione

Purtroppo ci sono cattive notizie che arrivano da oltreoceano proprio in merito alla quinta stagione di Riverdale. Infatti fonti certe hanno confermato che l’uscita dei nuovi episodi subirà una pausa forzata. In pratica l’ultimo episodio sarà trasmesso su The CW il 10 marzo e ci vorranno 3 mesi prima che gli utenti possano vedere il successivo e riprendere il normale andamento della stagione.

Sperando che questo non influisca sulle tempistiche di uscita in Italia, sono molti a chiedersi quale sarà la data evento per Riverdale 5. Purtroppo è ancora troppo presto per sapere quando i nuovi episodi potranno uscire su Netflix, la piattaforma che ad oggi, insieme ad Amazon Video, ospita questa serie TV. La cosa certa è che ci vorrà ancora del tempo a causa dei diritti che la legano a livello commerciale.

Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama ci sono diversi articoli pubblicati qui su Tecnoandroid che rivelano qualche dettaglio. L’ultimo aggiornamento riguarda proprio l’episodio 8 di Riverdale 5.

Il cast completo della serie TV su Netflix e Amazon Video

Sono diversi gli attori che compongono questo nutrito cast di Riverdale, la serie TV basata sui personaggi degli Archie Comics. I principali sono KJ Apa (Archie Andrews), Lili Reinhart (Betty Cooper), Cole Sprouse (Jughead Jones), Camila Mendes (Veronica Lodge), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) e Vanessa Morgan (Toni Topaz). Inoltre abbiamo Madchen Amick (Alice Cooper), Molly Rinwald (Mary Andrews), Mark Consuelos (Hiram Lodge), Charles Melton (Reggie Mantle), Casey Cott (Kevin Keller), e Martin Cummins (Tom Keller).

I personaggi principali sono rappresentai da quattro amici Archie, Betty, Jughead e Veronica che affrontano ognuno vicende differenti che li vedono coinvolti con altri personaggi. Il tutto nella piccola cittadina di Riverdale che tanto perfetta non è rispetto a come vuole apparire.