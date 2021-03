Il volantino Expert correntemente attivo fino al 7 marzo 2021, nasconde al proprio interno una lunghissima serie di offerte veramente speciali, che possono aiutare gli utenti a spendere poco, sia per quanto riguarda la fascia bassa del mercato, che per i veri e propri top di gamma.

All’interno della campagna spiccano sicuramente gli ultimi Samsung Galaxy S21, ma in questo caso parliamo di prodotti appena resi disponibili sul mercato, che come tali presentano un prezzo particolarmente vicino al proprio listino, infatti saranno necessari almeno 879 euro per il Galaxy S21, almeno 1079 euro per il Galaxy S21 e almeno 1279 euro per il Galaxy S21 Ultra, tutti no brand con garanzia di 24 mesi.

Il volantino Expert è disponibile anche sul sito ufficiale, oltre che in ogni singolo negozio, le spedizioni presso il proprio domicilio sono però a pagamento, la cifra massima di 10 euro dovrà essere aggiunta al prezzo mostrato a schermo.

Iscrivetevi il prima possibile al canale Telegram di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, vi attendono numerosi codici sconto gratis.

Expert: le offerte portano sconti molto interessanti

Volgendo invece l’attenzione verso la fascia medio-bassa della telefonia mobile, si scovano occasioni da non perdere assolutamente di vista, qui infatti emerge un Oppo Reno 4 5G, uno smartphone eccellente dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, se considerate infatti che saranno necessari soli 449 euro per il suo acquisto definitivo.

Per il resto parliamo di modelli relativamente economici, i cui prezzi non superano i 299 euro, tra i quali spiccano Vivo Y20s, Xiaomi Redmi 9, LG K52, Oppo A73, samsung Galaxy A12 e altri ancora. I dettagli li trovate in fondo all’articolo.