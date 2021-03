DAZN: marzo apre con tante partite in esclusiva, ecco l’elenco

DAZN comincia il mese di marzo con tanti buoni propositi e soprattutto con la sua grande cornice di pubblico ormai abituata al live streaming.stanno infatti per arrivare diversi nuovi eventi, i quali abbracceranno più tipologie di sport su tutto l’arco settimanale. Secondo quanto riportato però gran parte della programmazione verrà riservata come al solito al Calcio, il quale culminerà nel weekend con i migliori eventi.

La programmazione risulta infatti estremamente fitta, con numerose partite che arriveranno in esclusiva. Ricordiamo infatti che per avere il servizio DAZN, bisogna semplicemente sottoscrivere un abbonamento da 9,99 € al mese. Non ci saranno obblighi di nessun genere per il futuro, con l’abbonamento stesso che può essere disdetto in qualsiasi momento.

DAZN: ecco tutte le partite più importanti che ci saranno questa settimana