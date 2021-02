DAZN: le partite di questa domenica sono tante e in esclusiva, ecco l'elenco

Anche questo fine settimana sarà all’insegna dello sport ma soprattutto del calcio in Italia. Ci saranno tante partite in esclusiva mediante i vari licenziatari, soprattutto con DAZN che ha una programmazione molto folta anche questa settimana. Le partite non riguarderanno solo la Serie A TIM ma anche altri campionati.

La domenica infatti è come sempre ricolma di eventi che saranno disponibili ovviamente in esclusiva. Il tutto grazie al solito abbonamento da 9,99 euro al mese che include al suo interno ogni contenuto di DAZN. Si tratta di un abbonamento low cost che da sempre persiste sul panorama della Pay TV. L’azienda vuole infatti concedere la sua esperienza live streaming ad un prezzo minimo che inoltre non sia vincolante per gli utenti. L’opzione da 9,99 euro al mese infatti non comporta alcun vincolo per il futuro e può essere disdetta in qualsiasi momento. Ricordiamo inoltre che con quest’abbonamento non ci saranno contenuti che resteranno fuori dall’ampia scelta che DAZN mette a disposizione.

DAZN: arrivano le ultime partite del fine settimana e tutte in esclusiva nazionale

domenica 28 febbraio, ore 12:30: Sampdoria – Atalanta , Serie A TIM

domenica 28 febbraio, ore 13: Monaco – Brest, Ligue 1 Uber Eats

domenica 28 febbraio, ore 14: Celta Vigo – Valladolid , LaLiga Santander

domenica 28 febbraio, ore 14:30: PSV – Ajax, Eredivisie

domenica 28 febbraio, ore 15: Crotone – Cagliari , Serie A TIM

domenica 28 febbraio, ore 16:15: Cadice – Betis, LaLiga Santander

domenica 28 febbraio, ore 16:45: AZ Alkmaar – Feyenoord , Eredivisie

domenica 28 febbraio, ore 17:05: Lille – Strasburgo, Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats domenica 28 febbraio, ore 18:30: Granada – Elche, LaLiga Santander