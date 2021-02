Telegram: cosa permette all'app di battere nettamente WhatsApp

L’ultimo mese di gennaio ha testimoniato in pieno quanto Telegram stia crescendo anche a spese di WhatsApp. Purtroppo la nota applicazione di messaggistica istantanea che tutti hanno sullo smartphone sta perdendo utenti a causa del prossimo aggiornamento.

Questo, benché non comporti nulla di particolare, ha spinto moltissimi utenti e scappare via e a rifugiarsi presso la nuova app. In realtà Telegram tanto nuova non è, visto che da anni opera nel settore della messaggistica. Ci sono però alcuni aspetti che la rendono molto interessante, come ad esempio i messaggi che si possono autodistruggere. In realtà ad attirare tanta attenzione ci sono poi anche i canali, i quali spesso portano offerte Amazon in diretta. E quale esempio il nostro canale Telegram ufficiale al quale potrete accedere cliccando subito a questo link.

Telegram: ecco le principali funzioni descritte dal play Store di Google