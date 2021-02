The 100: è giunto il momento di sapere la verità sulla stagione 8

Il mese di ottobre ha determinato l’uscita della serie televisiva The 100. La triste notizia ci ha travolti come una tempesta a ciel sereno ed è giusto che lo sappiate anche voi. Tenetevi forti perché… non ci sarà una season 8. D’altronde la serie doveva essere già eliminata nell’agosto 2019, esattamente al centesimo episodio. I piani passati presero però tutt’altra piega.

The 100: in arrivo la triste notizia che nessuno di noi avrebbe voluto scoprire

Secondo un’intervista Jason Rothenberg (il creatore) e Deadline, avevano pianificato di concludere lo spettacolo dopo la settima stagione già nel corso degli anni di produzione e in particolare dopo la quinta stagione.

“L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale.” ha dichiarato l’uomo.

State tranquilli però, perché anche se non ci sarà la season 8 di The 100, assisteremo molto probabilmente ad un prequel. Come è possibile vedere nell’episodio 8 dell’ultima stagione intitolato “Anaconda”, questo ha agito da flashback, ma anche come pilot di un nuovo prequel che potrebbe arrivare presto su CW, HBO Max o Netflix. Anche Rothenberg si è mostrato fiducioso per questa eventuale produzione, sta solo aspettando l’arrivo di qualche major.

Durante le 7 stagioni abbiamo assistito a svariate tristi vicende, ma tra le più dolorose vi è quella di Lexa. Tornate a trovarci qualora dovessero presentarsi delle novità sulla serie The 100.