Lucifer sembra essere in standby. Ormai in ritardo con l’uscita dei nuovi episodi, sta facendo sorgere molti dubbi in chi sta aspettando un seguito. Si tratta della seconda parte relativa alla quinta stagione. Non ci sono ancora notizie e su Netflix resta la comunicazione “Nuovi episodi prossimamente“. Ecco qualche anticipazione sulle nuove puntate e il perché di tanta attesa.

Lucifer è in standby: nuovi episodi non ancora pervenuti

Prima di capire quali sono le novità è bene spendere alcune parole in merito a questa serie TV che fa parte del catalogo Netflix. Lucifer, creata da Tom Kapinos, unisce il genere fantasy al police procedural con un pizzico di commedia drammatica. Il protagonista è Lucifer, interpretato da Tom Ellis, che annoiato di stare negli inferi si trasferisce a Los Angeles dove conosce e la detective Chloe Decker, interpretata da Lauren German. Il rapporto che si crea tra i due è un misto tra amore e odio. Peccato che la brillante poliziotta sia all’oscuro della sua vera natura e lui abbia il potere di indurre chiunque a confessare i suoi desideri più profondi.

La prima parte della quinta stagione termina proprio con l’avvicinamento passionale dei due. Tutti i fan sono impazienti di vedere come andrà a finire questa particolare relazione, ma saranno solo le nuove puntate della seconda parte di Lucifer 5 a svelarlo.

Come influirà questo rapporto sulla detective Chloe Decker? Sboccerà l’amore portando il protagonista a dichiararsi nonostante tutti i suoi problemi e difficoltà oppure gli sviluppi saranno più tristi? Non c’è molto tempo anche perché la sesta sarà il finale di stagione per Lucifer e quindi i prossimi dovranno essere episodi decisivi.

La serie è stata trasmessa per la prima volta su Fox il 25 gennaio 2016. Tratta dall’omonimo fumetto Lucifer, è un mix di tematiche tra indagini criminali, situazioni romantiche e ingredienti fantasy. A quanto si apprende la seconda parte della quinta stagione è attesa da molti fan.

Insomma agli appassionati di questa serie TV non resta che attendere buone nuove. Intanto è possibile vedere quali novità attendono 4 serie amate di Netflix.