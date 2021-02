Sono molti gli utenti appassionati delle serie TV Netflix che ad oggi si stanno domandando che fine faranno 4 titoli che hanno stregato il pubblico. Ecco tutte le novità su Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra.

Quando uscirà su Netflix Elite 4?

Tutti si stanno chiedendo quando uscirà Elite 4 su Netflix. La nuova stagione ha subito forti ritardi nella produzione a causa del Covid-19. Così come diversi altri titoli tra cui La Casa di Carta 5, attesissima dal pubblico.

Comunque di una cosa si è certi: la nuova stagione di Elite uscirà nel 2021. Netflix l’aveva annunciata per il mese di marzo. Tuttavia molti pensano sia più plausibile che arrivi entro la prossima estate.

Confermata la sesta stagione di Riverdale

Per quanto riguarda Riverdale ci sono due notizie. Una buona e l’altra cattiva. Partendo dalla buona Netflix ha confermato la sesta stagione per questo titolo tanto amato e richiesto degli utenti. Comunque in Italia entro quest’anno uscirà la quarta stagione. Negli Stati Uniti stanno trasmettendo la quinta.

Ad ogni modo Riverdale 6 si farà e ci vorranno circa due anni prima di vederlo sugli schermi. La brutta notizia è che in Italia Netflix, se tutto andrà secondo i piani, farà uscire gli episodi tra il 2023 e il 2024.

Dopo i risultati della quinta stagione si spegne l’idea per un Black Mirror 6

Black Mirror è una serie TV antologica che ha avuto enorme successo su Netflix. Purtroppo però le stagioni di questa serie sono solo 5 e gli episodi sono pure pochi per ognuna. Inoltre l’ultima stagione non ha riscontrato il successo sperato quindi rimane in forte dubbio l’uscita della sesta.

Utenti Netflix vs Suburra: un finale che non convince

Sono molti gli spettatori che avendo visto tutti gli episodi della serie TV su Netflix di Suburra sono rimasti con l’amaro in bocca. Il finale di stagione infatti non ha convinto. Pare che i produttori stiano pensando a uno spin-off tutto al femminile piuttosto che a una sesta stagione.