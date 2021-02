Una nuova beta di Telegram è in fase di lancio per Android e, come al solito, mostra in anteprima diverse nuove modifiche prima che arrivino nel canale stabile. Nella beta 7.5 di Telegram, gli utenti potranno accettare inviti ai gruppi con i codici QR, avranno la possibilità di impostare un limite di tempo e utente per i link di invito, un timer di eliminazione automatica per i gruppi pubblici, supporto per i widget e altro ancora.

Al momento, gli inviti di gruppo sono possibili solo tramite un link di invito. Questo cambierá con l’arrivo di Telegram 7.5; i proprietari dei gruppi possono ora generare un codice QR per consentire agli utenti di unirsi al gruppo semplicemente scansionando il codice. I proprietari del gruppo avranno anche la possibilità di impostare una data di scadenza sul collegamento di invito.

Telegram 7.5 aggiunge funzionalitá alle chat di gruppo e altro ancora

Il codice QR e il limite di tempo sui collegamenti di invito sono stati visualizzati per la prima volta in anteprima sul client macOS la scorsa settimana e ora sono disponibili anche per gli utenti Android. La beta di Telegram 7.5 aggiunge finalmente il supporto ai widget per Android, consentendo agli utenti di aggiungere un widget per accedere rapidamente alle chat e ai canali preferiti direttamente dalla schermata principale.

La nuova beta consente anche all’amministratore del gruppo di impostare un timer di eliminazione automatica per i messaggi pubblicati in un gruppo pubblico. Questo può essere abilitato dal menu a tre punti nell’angolo a destra della chat o tramite Cancella cronologia. Il timer può essere impostato per 24 ore o 7 giorni. Infine, gli amministratori di gruppo possono ora convertire un normale gruppo in un gruppo di trasmissione.

Rispetto ai gruppi normali, che possono avere solo 200.000 membri al massimo, i gruppi di trasmissione non hanno limiti al numero massimo di utenti. Tuttavia, tieni presente che solo gli amministratori possono pubblicare messaggi nei gruppi di trasmissione e non è possibile tornare al gruppo normale. Tutti questi cambiamenti sono presenti nella Beta, anche se non si sa se e quando arriveranno nel canale stabile.