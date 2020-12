Xiaomi ha fissato la data di lancio della famiglia Mi 11 il prossimo 28 dicembre. In questo modo l’azienda cinese vuole battere tutti i concorrenti sul tempo, anticipando e di molto il lancio dei device.

Considerando le tempistiche ridotte, Xiaomi ha già provveduto ad inviare gli inviti stampa. Tuttavia in queste ore, su Weibo, sono emerse delle immagini interessanti come quella in apertura di articolo.

Alcuni giornalisti hanno ricevuto un invito molto particolare che possiamo definire unico ed esclusivo. Sul bigliettino dedicato all’evento di lancio di Xiaomi Mi 11 infatti è presente un Qualcomm Snapdragon 888. Quello mostrato nella foto non è un disegno, ma si tratta del vero SoC realizzato dal chipmaker americano.

Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro arriveranno con SoC Qualcomm Snapdragon 888

Xiaomi ha confermato che sono stati spediti solo 100 inviti del genere. Il motivo è legato certamente all’esclusività di questa tipologia di annuncio, ma possiamo individuare anche una scelta economica. Infatti il SoC Snapdragon 888 ha un costo molto elevato anche se in questo caso possiamo definirle spese relative al marketing.

Il messaggio che Xiaomi vuole veicolare è estremamente chiaro. I device della famiglia Mi 11 saranno i primi sul mercato a poter vantare il SoC di Qualcomm. Le prestazioni attese sono incredibili, quindi l’attesa è molto alta. Inoltre il numero 888 è considerato fortunato in Cina, quindi le aspettative sono anche superiori al normale.

Il prossimo 28 dicembre sono attesi due device, Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro. Tuttavia alcune indiscrezioni parlando anche di un misterioso Mi 11 Pro Plus. Quest’ultima versione potrebbe essere una versione esclusiva con alcune soluzioni tecniche inedite. Non resta che attendere ancora qualche giorno per saperne certamente di più.