I numeri di modello M2012K11AC e M2012K11C apparsi su Geekbench sembrano appartenere agli smartphone Redmi K40 e Redmi K40 Pro. Mentre il modello Pro dovrebbe arrivare con il SoC per mobile Snapdragon 888, non è chiaro quale processore alimenterà il K40.

Alcuni rapporti hanno affermato che il vanilla potrebbe essere equipaggiato con Snapdragon 870, mentre altri rapporti hanno affermato che potrebbe essere dotato di Dimensity 1100/1200 o del prossimo chip Snapdragon serie 7. Il Redmi K40 è emerso sulla piattaforma di benchmarking Geekbench.

Redmi K40 sará presentato ufficialmente in Cina il 25 febbraio

Su Geekbench, il Redmi K40 è apparso con il numero di modello M2012K11AC e il nome in codice “alioth“. L’elenco rivela che si tratta di un processore Qualcomm da 1,80 GHz, 8 GB di RAM e sistema operativo Android 11. Il codice sorgente dell’elenco Geekbench mostra che il chip Qualcomm può raggiungere velocità massime di 3,19 GHz.

Ciò indica che il dispositivo potrebbe essere dotato del SoC Snapdragon 870. Lo smartphone ha ottenuto 1016 punti nel test single-core e ha registrato un punteggio di 3332 nel test multi-core. Finora, è noto che il Redmi K40 sfoggerà un display Samsung AMOLED da 6,6 pollici con un foto per la fotocamera selfie in alto al centro.

Lo schermo supporterà una risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre la batteria sará da 4.520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Redmi K40 e Redmi K40 Pro dovrebbero arrivare con specifiche identiche tranne che per il SoC ed il reparto fotocamera. Entrambi i device, peró, sono dotati di quattro fotocamera, ma le loro configurazioni non sono ancora note. La serie Redmi K40 dovrebbe diventare ufficiale in Cina il 25 febbraio, giorno in cui ne sapremo sicuramente di piú.