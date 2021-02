Gli store digitali sono sempre più invasi da app che possono diventare pericolose per gli utenti. Queste applicazioni sono spesso un nascondiglio ideale per programmi come malware e trojan in grado di sottrarre informazioni riservate in totale incognito. Malgrado l’impegno profuso da Google per cercare di bloccare tutte le possibile App dannose alcune riescono comunque a fuggire alle maglie di sicurezza dello store.

App pericolose: la lista aggiornata

Ecco dunque la lista aggiornate delle App pericolose presenti sullo store di Google.