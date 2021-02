In base alle ultime notizie, dopo varie situazioni spiacevoli a cui sono andate incontro alcune aziende nel settore automobilistico nel 2020, sembra che anche quest’anno ci siano dei problemi alquanto gravi. Infatti, a quanto pare, due aziende di punta giapponesi hanno avuto dei problemi rilevanti all’airbag. Le due aziende di cui parliamo sono dei colossi del calibro di Honda e Toyota, e i problemi avrebbero potuto causare dei guasti estremamente pericolosi che avrebbero potuto mettere a rischio il guidatore e i passeggeri. Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consistevano questi danni.

Automobili difettose: ecco i modelli di Honda e Toyota che hanno problematiche

Iniziamo a vederci chiaro andando a parlare di di Toyota. Qui il problema consiste essenzialmente in maniera particolare ad un’interferenza elettrica nel sensore degli urti che porta l’esplosione dell’airbag. Questo è un guasto molto pericoloso, in quanto l’airbag potrebbe non esplodere al momento giusto. Tuttavia, sembra che con un filtro anti-interferenza il problema sia stato parzialmente risolto. Ecco i modelli che avevano questo problema:

Corolla : vendute dal 2011 al 2019

: vendute dal 2011 al 2019 Matrix : vendute invece dal 2011 al 2013

: vendute invece dal 2011 al 2013 Avalon: presenti sul mercato dal 2012 al 2018

Problemi all’airbag affliggono anche Honda. Infatti, in questo caso esplode all’improvviso a causa di un problema nella pressione dello scompartimento in cui è contenuto. Tutto ciò è decisamente grave, soprattutto nel momento in cui l’esplosione porta all’eiezione di schegge molto pericolose, andando a causare dei problemi a chi sta guidando. I veicoli interessati sono: