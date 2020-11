È un gran giorno per le automobili in casa Honda. A quanto pare l’azienda automobilistica giapponese ha avuto l’approvazione dalle autorità giapponesi per incominciare a vendere le auto autonome di Livello 3. In seguito a tale decisione, la società ha intenzione di incominciare a vendere la Honda Legend, già parzialmente autonoma in Giappone entro la fine dell’anno corrente.

Automobili Honda: la guida avanzata di livello 3 sta per arrivare

C’è una classificazione per le auto autonome: per livello 0 si intende un auto completamente controllata da un umano, per livello 5 si intende un’automobile che si guida praticamente da sola. Non avrebbe bisogno, dunque, neanche di voltante, pedali e sedile per il conducente. Ciò che distingue, invece, il Livello 3 dal Livello 2, già attualmente disponibile in alcuni territori, è la capacità di saper riconoscere alcuni importanti elementi della situazione in cui si trova. Uno di questi, ad esempio, è quello di superare un veicolo lento o imboccare una determinata direzione ad un incrocio. Tuttavia, nonostante tutti questi comfort, al conducente è sempre chiesta una certa attenzione mentre è alla guida del veicolo.

Un portavoce della compagnia giapponese ha detto pubblicamente a un’agenzia di stampa che “Honda è la prima casa automobilistica a ricevere l’autorizzazione per il Livello 3”. Le Honda Legend, così come anche tutte le auto con guida autonoma di Livello 3, dovranno necessariamente mostrare un adesivo nella parte posteriore dell’auto con su scritto “Automated Drive”, ossia “guida automatizzata”.

Una curiosità importante è che il produttore giapponese sembra aver annunciato proprio recentemente l’abbandono alla Formula 1. Il futuro, quindi, sembra essere chiaro: concentrarsi sui veicoli a guida autonoma (e non solo).