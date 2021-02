DAZN: tutte le partite del sabato e della domenica in esclusiva per 9,99 euro

Sky e DAZN si ritrovano attualmente nel bel mezzo della campagna dedicata all’acquisizione dei diritti per le prossime stagioni. Nonostante tutto ciò i due licenziatari stanno lavorando al meglio per offrire un servizio di altissimo livello agli utenti, i quali sono sempre più attirati dalle soluzioni pirata.

Proprio per evitare tutto ciò, soprattutto DAZN ha scelto di continuare con la sua linea low cost, la quale prevede un abbonamento di soli 9,99 € al mese. Questa soluzione prevede infatti la visione di tutti i contenuti proposti dall’azienda, la quale non vuole assolutamente cambiare spartito. Il calcio è ad altissimi livelli con diversi match in esclusiva che arrivano soprattutto durante questo fine settimana. La lista infatti è piena di eventi interessanti, i quali saranno in esclusiva e quindi non disponibili su altre piattaforme.

DAZN: quali sono le partite che andranno in onda in esclusiva sabato e domenica