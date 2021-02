DAZN continua con i contenuti in esclusiva: ecco tutte le partite di calcio settimanali

Tra le migliori piattaforme che ad oggi si occupano di Pay TV, una delle migliori, nonché una delle più innovative, è di certo DAZN. Questo licenziatario che si occupa della riproduzione di contenuti in diretta e on demand mediante la tecnica del live streaming è cresciuto esponenzialmente durante gli ultimi anni. Se inizialmente gli utenti nutrivano molti dubbi in merito a questa tecnica di trasmissione, ad oggi ci avranno fatto di sicuro l’abitudine.

Per usufruire di DAZN basta infatti avere un minimo di connessione Internet in casa, in modo da sostenere la riproduzione dei contenuti in diretta. Tra questi sono disponibili tantissime partite di calcio, le quali arrivano dai vari campionati europei in esclusiva nazionale. L’abbonamento costa solo 9,99 € al mese senza alcun rincaro futuro. Inoltre tutti potranno avere il diritto di disdetta in qualsiasi momento, senza dover accettare obblighi futuri.

DAZN: tutte le partite fino alla fine della settimana sono in esclusiva, ecco l’elenco