Samsung ha smesso di includere il caricabatterie con l’arrivo dei nuovi Galaxy S21. Di seguito una raccolta dei migliori caricabatterie super veloci supportati dai nuovi smartphone dell’azienda, da quelli semplici ed economici a quelli decisamente super accessoriati. Ovviamente, l’utilizzo dei prodotti offerti da Samsung garantisce la massima velocità di ricarica possibile oltre che la massima compatibilità.

Aukey Omnia Mini 20W

L’Aukey Omni Mini 20W è una delle opzioni più compatte per caricare il tuo nuovo smartphone. Grazie al suo involucro di dimensioni ridotte può adattarsi a prese stipate e non avrai problemi a riporlo in una piccola borsa quando esci. Disponibile anche su Amazon.

Anker PowerPort Atom PD1 30W

L’Anker PowerPort Atom è un po’ più grande dell’Aukey Omnia Mini ma supporta velocità di ricarica fino a 30 W ed è quindi più versatile e persino compatibile con laptop e tablet più piccoli. Anche questo solitamente disponibile su Amazon.

Aukey Omnia 65W

Molti laptop moderni si ricaricano tramite USB-C proprio come i telefoni. Aukey Omnia 65W è un’ottima scelta se stai cercando un caricabatterie multiuso. Non è compatto come il caricabatterie Anker da 30 W menzionato in precedenza, ma è comunque piuttosto compatto. Può ricaricare la maggior parte se non tutti i tuoi dispositivi con porta USB-C.

Caricabatterie USB-C Nekteck da 60 W

Il caricabatterie Nekteck da 60 W è compatibile con quasi tutti i dispositivi che si ricaricano tramite USB-C, proprio come l’Aukey Omnia. Ma è più piccolo dell’Omnia perché ha solo una porta USB-C. Anche questo potrebbe essere un fattore che riduce il prezzo: è più economico di molti prodotti concorrenti. Un cavo da USB-C a USB-C è incluso nella confezione.

Caricatore USB-C HyperJuice da 100 W

L’HyperJuice 100W è il caricabatterie probabilmente più compatibile con tutti i tuoi dispositivi, funziona persino con MacBook Pro da 16 pollici. Le sue due porte USB-C supportano entrambe fino a 100 W di ricarica, mentre i due connettori USB-A possono arrivare fino a 18 W. Grazie alla tecnologia GaN, il caricabatterie è molto meno ingombrante rispetto ad altri caricabatterie da 100 W.

Zendure SuperPort 4 100W

Zendure ha due porte USB-C e due normali porte USB-A. A seconda della configurazione, puoi usarlo per caricare il tuo laptop, il tuo tablet e il tuo nuovo S21, anche in contemporanea. Potresti non essere in grado di caricare due laptop a piena velocità contemporaneamente.

Caricabatterie originali Samsung

Ovviamente, come accennato all’inizio, anche Samsung vende ottimi caricabatterie e, a seconda di quando e dove acquisti l’S21, potresti avere diritto ad uno sconto. Se non vuoi spendere troppi soldi in più o se desideri restare fedele al marchio, i caricabatterie Samsung sono la strada giusta.

Caricabatterie da parete super veloce Samsung da 25 W

Il caricabatterie da parete super veloce da 25 W è tascabile e viene fornito con una presa USB-C. È compatibile con la tecnologia Super Fast Charging (SFC) di Samsung basata su Power Delivery 3.0, garantendo che l’S21 raggiunga la massima velocità durante la ricarica.

Ricarica rapida e porta USB-C: Samsung da 45 W

Samsung offre anche un caricabatterie che funziona con dispositivi che richiedono più energia. Il caricabatterie dovrebbe essere adatto per tablet e alcuni laptop più piccoli oltre al tuo nuovo S21 e include anche un cavo. Talvolta non è disponibile sullo store ufficiale dell’azienda ma puoi trovarlo – come la maggior parte di quelli elencati – su Amazon.