Anche TIM come altri gestori guarda oramai con sempre più attenzione il mondo della tv italiana. Nelle giornate precedenti sono giunte indiscrezioni di un interesse di TIM, attraverso una partnership con DAZN, all’acquisizione dei diritti tv per la trasmissione della Serie A. In attesa come si concretizzerà tale scenario, il gestore nazionale si concentra sulle sue attuali proposte legate all’intrattenimento tv.

TIM, le grandi offerte con Netflix, Sky e DAZN inclusi

La prima offerta che TIM dedica a tutti i suoi clienti è Mondo Netflix. Questa promozione è l’ideale per coloro che sono appassionati di film e serie tv. Il pacchetto previsto dall’iniziativa prevede di base un abbinamento alla tv streaming TIMvision. In associazione al piano per TIMvision, i clienti di TIM avranno anche la possibilità di aggiungere un account Netflix. In questo modo, tra i contenuti di TIMvision e di Netflix, i clienti avranno migliaia di film e serie tv in esclusiva al semplice costo di 12,99 euro.

Per gli amanti dello Sport, c’è un’offerta speculare da parte di TIM: Mondo Sport. Il pacchetto della promozione parte sempre dai contenuti esclusivi di TIMvision. Gli abbonati, però, in questo caso integreranno al ticket base tutti i contenuti sportivi e calcistici dalle piattaforme streaming NOW TV e DAZN. Il costo per la seguente promozione è di 29,90 euro al mese.

Attraverso Mondo Sport, i clienti di TIM potranno gustarsi la Serie A, la Champions League ed altri sport come tennis, NBA e Formula 1. Inoltre, il primo mese dell’iniziativa è completamente a costo zero.