Anche dopo San Valentino e le classiche tariffe ad hoc per la festa degli innamorati, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre continuano ad avere importanti promozioni per tutti i loro abbonati. I principali operatori attivi in Italia sorprendono il pubblico con alcune promozioni caratterizzate da costi molto contenti (di regola, meno di 10 euro) e da soglie di consumo ampie.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le grandi promozioni a meno di 10 euro

La lista delle promozioni low cost si apre con TIM e con la sua TIM Gold Pro. Il provider italiano mette a disposizione dei nuovi abbonati un ticket con chiamate ed SMS illimitati più 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro ogni mese.

Alla promozione di TIM risponde Vodafone, garantendo a tutti i nuovi clienti l’oramai famosa promozione Special 100 Giga. Gli utenti che scelgono questa tariffa riceveranno chiamate ed SMS illimitati con la presenza di 100 Giga per navigare in rete. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.

Ovviamente, in opposizione a TIM e Vodafone, anche Iliad mette sul piatto degli abbonati una ricaricabile vantaggiosa come la Giga 70. L’ex promozione disponibile in edizione limitata, ora è parte integrante del listino dell’operatore. I consumi della tariffa prevedono chiamate ed SMS infiniti più 70 Giga. Il prezzo è invece di 9,99 euro al mese.

La carrellata delle tariffe low cost si conclude con WindTre e con la sua WindTre Star+. Anche in questo caso, il ticket dell’offerta si compone di minuti ed SMS illimitati più 100 Giga a soli 7,99 euro.