La serie Samsung Galaxy S21 sta ricevendo finalmente un nuovo aggiornamento (G99xBXXU1AUB6), inclusa la patch di sicurezza di febbraio 2021. Il log delle modifiche non è poi così dettagliato e, come l’aggiornamento precedente, parla di miglioramenti in termini di prestazioni generali, sicurezza e fotocamera.

Sebbene Samsung non lo dica esplicitamente, sembra che l’aggiornamento cerchi di risolvere i problemi di consumo energetico causati da un recente aggiornamento. In effetti, parecchi utenti sui forum affermano di aver risolto tale problema dopo aver installato l’update in questione.

Samsung Galaxy S21: i problemi alla batteria sembrano scomparsi

Alcuni utenti di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 + si sono lamentati del fatto che la durata della batteria si era ridotta dopo l’aggiornamento precedente. Il problema è stato riconosciuto anche da Samsung. Si pensava che la societá stesse lavorando ad una soluzione, e probabilmente é arrivata.

Secondo i post su Reddit e sui forum della community di Samsung, il precedente aggiornamento del firmware ha influito in modo sostanziale sulla durata della batteria. Apparentemente, questo era solo un problema per Galaxy S21 e S21 Plus alimentati da Exynos. Gli utenti avevano riferito che utilizzare lo smartphone in modalità aerea aveva risolto il problema. Ció suggerisce che il problema, in realtá, riguardava in qualche modo la connettivitá.

Il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di implementazione per gli utenti nel Regno Unito, Svizzera, Belgio e Germania e probabilmente raggiungerà più mercati nei prossimi giorni. Puoi anche verificarlo manualmente accedendo a Aggiornamento software in Impostazioni e toccando Scarica e installa. Anche il Samsung Galaxy S21 Ultra ha ricevuto un aggiornamento del firmware. L’aggiornamento ha una dimensione di circa 290,56 MB.