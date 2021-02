Iliad gareggia con TIM e Vodafone ma questa volta con 70GB e un regalo

Circa tre anni fa un nuovo gestore arrivava sulla scena telefonica mobile italiana, portando con sé tantissimi programmi per il futuro. Questi ad oggi sono stati pienamente rispettati con le aspettative che sono andate a consacrarsi in una splendida realtà. Stiamo parlando chiaramente di Iliad, quel gestore passato attraverso lo scetticismo e l’insicurezza di tantissimi possibili utenti.

Prezzi bassi, tanti contenuti e una qualità non proprio eccellente caratterizzano i primi albori di questa realtà. Ad oggi l’unico problema che corrispondeva nella ricezione sembrerebbe essere stato risolto brillantemente, soprattutto viste le testimonianze dirette dei clienti. Inoltre una delle offerte migliori di sempre che va ad aggiungersi a quelle mai accantonate durante il percorso. Si tratta della Flash 70 che ora è disponibile sul sito ufficiale.

Iliad: la Flash 70 è una delle promo più convenienti di sempre per tante ragioni

Giusto un mese fa molti utenti hanno notato che una promo fuori da ogni programma popolava il sito ufficiale di Iliad. Stiamo parlando della celebre Flash 70, quella soluzione che periodicamente spunta fuori per tutti i nuovi clienti del gestore.

Questa ora è disponibile fino a data da destinarsi, per cui non ci sarà alcuna data di scadenza entro la quale bisognerà sottoscrivere o meno la promo. Questa, disponibile sul sito ufficiale, viene offerta al pubblico per soli 9,99 € al mese e per sempre. Al suo interno sono disponibili minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di traffico dati per navigare sul web. Iliad inoltre regala a tutti la connessione in 5G, la quale non comporterà dunque alcun sovrapprezzo.