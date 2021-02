CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 30 a 8,50 euro al mese per sempre

Da quando CoopVoce ha cominciato a fare sul serio, tutti gli altri gestori si sono messi in guardia. Infatti anche le aziende più navigate nel settore della telefonia mobile stanno trovando difficoltà nello scardinare le promozioni mobili di questa compagnia virtuale. Ricordiamo infatti che CoopVoce è uno dei migliori gestori virtuali su piazza, soprattutto dopo il cambio di strategia che da qualche anno caratterizza il lancio di nuove offerte.

Queste ultime sono diventate appetibili anche per coloro che fino a qualche tempo fa snobbavano sistematicamente il noto gestore. Si parlava infatti di pochi contenuti disponibili sebbene i prezzi fossero molto bassi, ma ora tutto si è equilibrato. Sono arrivati infatti soluzioni estremamente invitante, sia per quanto riguarda il prezzo finale che per quanto riguarda minuti, SMS e giga. Sul sito ufficiale c’è infatti la diretta testimonianza dell’ultima promo lanciata il mese scorso.

CoopVoce lancia ancora la sua ChiamaTutti TOP 30 con tutto incluso nel prezzo

CoopVoce sta continuando a pubblicizzare la sua migliore soluzione, la ChiamaTutti TOP 30 che in tanti hanno già sottoscritto.

Questa promozione mobile è diventata in questo momento la punta di diamante dell’azienda, soprattutto sul sito ufficiale. Qui è possibile infatti apprendere di ogni sua caratteristica, tra le quali di certo spicca il prezzo estremamente competitivo. Per soli 8,50 € al mese e per sempre, gli utenti potranno avere il meglio. Ci sono infatti all’interno dell’offerta minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web ogni mese.