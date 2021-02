CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 ha pochi rivali, ecco un prezzo straordinario

Coop creò ormai 14 anni fa il suo gestore che ha preso il nome di CoopVoce, una realtà che è stata in grado di raccogliere il successo solo dopo diversi anni dal suo lancio. Inizialmente non erano molto convinti gli utenti in merito alle promozioni lanciate dal provider virtuale, il quale non disponeva di molti contenuti da offrire. Questi poi sono nettamente aumentati col passare del tempo, soprattutto dopo una nuova strategia frutto di grandi riflessioni da parte dell’azienda stessa.

Ad oggi infatti si tratta di uno dei gestori più presi in considerazione nel momento in cui agli utenti scatti anche solo il pensiero di un cambio gestore. Le sue promozioni sono infatti piene di qualità, quantità ma anche di convenienza, visto che i prezzi risultano tra i più appetibile sul mercato. Sul sito ufficiale inoltre c’è la nuova promozione che testimonia in pieno tutto ciò che è stato appena detto in merito a CoopVoce.

CoopVoce: gli utenti sono stupiti dalla nuova ChiamaTutti TOP 30 a soli 8,50 euro

CoopVoce riesce ad includere all’interno delle sue offerte il massimo proprio come nel caso della ChiamaTutti TOP 30. Questa nuova promozione disponibile sul sito ufficiale ancora per oltre un mese permette a tutti di avere il meglio a disposizione.

Per un prezzo di soli 8,50 € per sempre, gli utenti potranno affidarsi infatti a minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e a 1000 SMS da inviare a tutti. Inoltre ci sono 30 giga di traffico dati per navigare in 4G ogni mese senza alcuna limitazione.