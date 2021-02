Era ottobre quando il Samsung Galaxy A71 cominciò a ricevere l’aggiornamento a One UI 2.5, in un momento in cui molti altri smartphone iniziavano a ricevere Android 11. Adesso, quasi quattro mesi dopo, la versione 5G del Galaxy A71 inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 e One UI 3.0.

Samsung Galaxy A71 5G riceve l’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0

Un modello lanciato nella primavera del 2020 insieme al Galaxy A51 5G, uno smartphone molto popolare che ora vede arrivare miglioramenti che non solo i suoi fratelli maggiori hanno già apprezzato, ma che erano anche già accessibili ad altri modelli più economici del marchio coreano.

Per ora l’aggiornamento è in fase di implementazione nel mercato statunitense per i modelli commercializzati dall’operatore Sprint. Tuttavia, si prevede che raggiungerà in modo progressivo anche altri mercati.

L’aggiornamento del firmware include, come al solito, la patch di sicurezza più recente (o quasi), che in questo caso è gennaio 2021. Un aggiornamento che serve anche a correggere e coprire un exploit di danneggiamento della memoria insieme ad altre vulnerabilità. Con l’arrivo di questo aggiornamento, i possessori di uno di un Samsung Galaxy A71 5G riceveranno la penultima versione della ROM personalizzata di Samsung, One UI 3.0. Una versione che si presenta con una serie di miglioramenti nell’aspetto estetico e prestazioni ottimizzate.

Come dicevamo, l’aggiornamento è iniziato negli Stati Uniti e se tutto va bene e non sorgono problemi dovrebbe essere esteso in un secondo momento ad altri paesi. Se stai utilizzando questo modello, puoi controllare manualmente se hai una nuova versione disponibile andando su “Impostazioni” e “Aggiornamento software” di sistema. Fai clic su “Scarica e installa” quando l’update sarà disponibile.