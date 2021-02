Velocità di connessione che ossessione! Sono molti coloro che in qualche momento della giornata attraverso lo speed test valutano le prestazioni del proprio operatore. Magari quando le pagine internet cominciano a caricarsi un po’ lentamente e la velocità sembra lontana da quella effettivamente garantita. Sono proprio Vodafone e Nokia che, attraverso questa nuova partnership, stanno dando il via ai test di tecnologie che permetterebbero di raggiungere velocità di connessione fino a 100Gbit.

Vodafone e Nokia insieme per raggiungere velocità di connessione fino a 100Gbit

Quando Vodafone era Omnitel alcuni ricordano ancora i suoni del modem al momento della connessione a internet. Mentre si visitavano le prime pagine online e si caricavano informazioni e immagini il tempo sembrava interminabile. Inoltre la linea telefonica di casa era occupata e il portafoglio si svuotava a vista d’occhio visto i costi a consumo all’epoca proibitivi.

Chi l’avrebbe mai detto che oggi tutto sarebbe drasticamente cambiato portando le prestazioni di connessione a velocità che superano tranquillamente i 30 o i 50 Mbit. Senza parlare della fibra che in alcune grandi città già può raggiungere il Gbit.

Ma la tecnologia è inarrestabile e per il futuro si prevedono grandi miglioramenti. Ne sono convinte Vodafone e Nokia che stanno sperimentando un collegamento in fibra che può raggiungere i 100Gb/s.

Ovviamente non è una tecnologia che vedrà i suoi sviluppi nell’immediato, né tanto meno si potrà presto utilizzare in ambito domestico. Al contrario quando saranno pronte queste tecnologie Vodafone e Nokia prevedono un primo utilizzo all’interno delle infrastrutture di rete dei provider. Questo eviterebbe i cali di prestazione che situazioni come quelle del 2020 con il Covid-19 hanno dimostrato.

Vodafone e Nokia stanno lavorando sodo per realizzare una soluzione in grado di assicurare prestazioni top in qualsiasi condizione o circostanza. Questo terrà alto il livello di soddisfazione dei propri clienti e aiuterà lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in medicina che sta realizzando data center utili nella cura dei pazienti.