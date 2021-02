Questa settimana abbiamo un appuntamento in più per i giochi gratis su PC. Come ben sapete Epic Games è solita rilasciare un gioco gratuito ogni settimana: quella di questa settimana è particolarmente interessante, poiché si tratta del secondo capitolo della saga di Metro 2033, Metro Last Light, scaricabile gratuitamente fino a domani pomeriggio.

Ma Epic Games non è la sola a regalare dei giochi in maniera del tutto gratuita. Questa volta è il turno di Ubisoft, che per ben una settimana, fino al 16 febbraio, ha rilasciato Assassin’s Creed Chronicles China per tutti i giocatori su pc in occasione del Capodanno lunare.

Ecco come scaricarlo

Il titolo in questione appartiene all’universo di Assassin’s Creed, famoso ormai anche per i meno addentrati nel settore, ma in maniera del tutto inedita. Infatti le dinamiche di gioco sono diverse dai titoli a cui siamo abituati, con una meccanica a piattaforme e a scorrimento con un innovativo design in 2.5D. Inoltre, la sua grafica riprende le caratteristiche della pittura tradizionale cinese. Insomma, un titolo abbastanza insolito, da avere nella propria collezione e soprattutto da provare.

Per poterlo scaricare gratuitamente è possibile usare la piattaforma desktop di Ubisoft Connect, accedere con il proprio account (se non ne avete uno dovrete crearlo), e riscattare il gioco con pochi click. Una volta riscattato rimarrà nella vostra libreria per sempre e potrete procedere al download direttamente attraverso la piattaforma di Ubisoft.

Continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia e del gaming, ma soprattutto per non perdervi tutte le offerte di questo tipo.