Ubisoft ha chiesto scusa per un’istanza di testo in Assassin’s Creed Valhalla dopo che un sostenitore dell’accessibilità ha sottolineato il linguaggio problematico.

L’azienda ha promesso che verrà affrontato con una futura patch

Courtney Craven, fondatrice del sito sull’accessibilità Can I Play That?, ha twittato il testo che descrive un personaggio di nome Eorforwine, che soffriva di gravi ustioni. La descrizione dice che è stata “orribilmente ustionata in un incidente d’infanzia” e ora è “terrorizzata che qualcuno veda la sua faccia sfigurata”.

Craven ha detto che è “assolutamente inaccettabile parlare di differenze facciali in questo modo”. Ha anche descritto l’imbarazzo di vedere il gioco che rappresenta le ustioni in questo modo mentre era seduta accanto alla sua ragazza, che “è una vittima di ustioni e ha passato molti anni a vergognarsi delle sue cicatrici”.

Ubisoft ha rapidamente rilasciato una risposta chiedendo scusa per “aver rafforzato involontariamente questo linguaggio”. Ha promesso di rimuovere la lingua in un prossimo aggiornamento, ma non ha fornito una tempistica per quando tale aggiornamento potrebbe arrivare.

“Nonostante il suo forte legame con i giochi precedenti, Assassin’s Creed Valhalla è più che capace di reggersi da solo”, ha scritto Jordan Ramée.

“Ci vuole un po ‘di tempo per costruire lo slancio, ma quando raggiunge il suo ritmo, Valhalla è un titolo fiducioso di Assassin’s Creed che prende alcuni rischi narrativi che, nel complesso, ripagano. Eivor è un buon eroe con un’identità che guida il mistero dietro la narrazione principale, e risplende nella struttura ad arco autosufficiente della storia di Valhalla. Il cast di supporto potrebbe non brillare così tanto, ma è facile da perdonare dal momento che esplorare l’Inghilterra e scoprire nuove pepite di worldbuilding sarà molto gratificante”.