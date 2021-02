Da quando è cambiata la politica sulla privacy di WhatsApp, molte persone hanno deciso di passare a Signal. Questo servizio offre molte funzionalità e garantisce comunicazioni sicure, senza compromettere la tua privacy.

Anche Signal, proprio come Telegram e Snapchat, offre la possibilità di inviare messaggi che si auto-distruggono dopo un determinato periodo di tempo, che va dai cinque secondi ad una settimana. Ovviamente, se l’altra persona vuole fare uno screenshot del messaggio, niente lo fermerà.

Signal, come inviare messaggi che si auto-distruggono

Dopo aver aperto l’app Signal, apri la conversazione per cui desideri abilitare la funzione di messaggi che si auto-distruggono. Una volta aperta la conversazione, tocca i tre puntini – pulsante menu nella parte in alto a destra dello schermo. Apparirà un menu. Clicca su Messaggi a scomparsa.

Si aprirà una schermata in cui potrai impostare la quantità di tempo prima che il messaggio scompaia. Seleziona quello che ritieni adatto alla tua conversazione. Potrebbero essere necessari anche solo 5 secondi, se desideri che i messaggi scompaiano quasi immediatamente. All’estremità opposta dello spettro, puoi impostare il tempo fino a una settimana. Questo ti dà privacy, ma anche la possibilità di tornare alla cronologia delle comunicazioni.

Su iOS, devi toccare il nome del contatto per attivare la funzione e poi selezionare l’intervallo. I messaggi a scomparsa sono accompagnati da un’icona del timer che consente di sapere che il messaggio sta per scadere.

Ma quando inizia il conto alla rovescia? Per il mittente, il timer si avvia quando il messaggio viene inviato. Per il destinatario, inizia nel momento in cui è stato letto. Se desideri disattivare la funzione, puoi farlo selezionando Off. Se sei su un iPhone, dovrai solo toccare il nome del contatto e disattivare la funzione.