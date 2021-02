Da Carrefour sono stati attivati sconti veramente pazzeschi che possono aiutare moltissimo i consumatori a risparmiare, anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione, oltre ai soliti televisori o grandi elettrodomestici.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, ciò sta a significare che non sarà possibile recarsi direttamente sul sito ufficiale per completare l’ordine. Dall’altro lato della medaglia abbiamo comunque la possibilità di godere di una garanzia di 24 mesi, e la possibilità di accedere a prodotti completamente sbrandizzati.

Carrefour: risparmiare è semplicissimo

Il volantino Carrefour non ammette repliche, e per l’occasione decide di puntare tutto su un modello di smartphone dalla qualità estremamente elevata, stiamo parlando di Samsung Galaxy S20+, il terminale più desiderato del 2020, originariamente laniato sul mercato a quasi 1000 euro, ed oggi acquistabile con un esborso finale di 599 euro.

Volendo invece puntare verso fasce più basse dello stesso mercato della telefonia mobile, sono disponibili all’acquisto i vari Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A31, Alcatel 1SE 2020, Galaxy A21s o Alcatel 1B, con prezzi che non vanno oltre i 249 euro.

La campagna promozionale di Carrefour nasconde altre soluzioni interessanti, basti pensare all’ottima Xiaomi Mi Band 4 in vendita a 19,90 euro, come anche alle Xiaomi Mi True Wireless 2 a soli 34,90 euro, per capire che basta davvero pochissimo per iniziare a risparmiare al massimo.

