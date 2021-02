Google Maps: le strade del mondo svaniscono a causa di un grave bug

Persino i migliori sbagliano, pertanto, anche allo stradario online più conosciuto del mondo può capitare di cadere su qualche errore. Da anni infatti Google Maps, il servizio internet geografico sviluppato appunto da Google, va a gonfie vele. Da qualche giorno però si è presentato uno strano bug che ha fatto scomparire tutto d’un colpo le strade della città, rendendo difficile l’orientamento di tutti gli utenti.

Google Maps: in cosa consiste il bug?

Questo è quanto accaduto: siete in una strada totalmente sconosciuta e il vostro dispositivo vi ha abbandonato nel momento del bisogno. Sperate nella sua ripresa immediata e invece, Google Maps ricorda di esservi totalmente persi. Quella famosa linea blu, che solitamente ci donava tanta sicurezza, ora è svanita lasciando un tripudio di incertezze. Ciò che però è rimasto è il pannello delle indicazioni con la giusta posizione del GPS.

Le segnalazioni in merito al problema provengono dalla piattaforma Facebook, nella quale gli utenti si sono lamentati della presenza del bug in auto e su smartphone. La durata non la si può decifrare, ad ogni modo risulta essere temporanea. Più semplicemente: il problema di Google Maps svanisce nel momento del riavvio del dispositivo. Dopodiché ogni problema si conclude lasciando spazio al normale utilizzo dell’app. Effettivamente non è il modo migliore per risolverlo, soprattutto se si è in procinto di un bivio.

Per questo noi di Tecnoandroid ci auguriamo che il difetto temporaneo di Google Maps si sistemi al più presto per esempio attraverso un aggiornamento. Tornate a scoprire le novità sul tema!