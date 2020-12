Ci sono dei grandi miglioramenti per quanto riguarda la versione mobile di Google Maps . Infatti, c’è un progressivo miglioramento in chiave social con l’introduzione di un nuovo feed della community , il quale richiama immediatamente allo stile delle piattaforme più conosciute. La novità di cui vi stiamo parlando si basa solo ed esclusivamente sui contributi inviati dagli utenti . Si parla dunque di circa di 20 milioni di pubblicazioni , divise tra recensioni, foto, valutazioni, aggiornamenti e commenti delle attività.

Google Maps: con questa novità avremo a disposizione più informazioni che ci interessano

Dunque, possiamo dire che è una grande quantità di informazioni che cresce sempre di più e che Google ha deciso di riorganizzarle come se fosse un social. Allo stesso tempo, ha cercato di fornire uno strumento che potesse essere utile per semplificare la ricerca di aggiornamenti e consigli da fonti locali.

La novità la possiamo scovare all’interno della scheda Esplora, basterà uno scroll verso l’alto per mostrare il nuovo feed diviso tra ultime recensioni, foto e post aggiunti. Ovviamente, è necessario seguire le attività o le Guide Locali in questione, una tipologia di meccanismo ormai conosciuto a tutti quelli che bazzicano sui social.

La fruibilità delle informazioni ora è ancora più facile, ma non solo: ci permette anche di adattare la visualizzazione dei contenuti in Maps in relazione ai nostri interessi. Qualsiasi cosa a cui voi siete più interessati, Google vi fornirà maggiori info e immagini in merito. Il colosso di Mountain View, infine, afferma che la novità è attiva da oggi per tutti gli utenti da mobile, quindi nelle prossime ore dovrebbe essere disponibile per chiunque.