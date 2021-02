Google Chrome è uno dei browser più utilizzati al mondo. Forte di un gran numero di aggiornamenti e componenti integrativi rappresenta l’app top di gamma per la navigazione online e per l’accesso ai servizi della rete Internet.

Una funzione che molti utenti non hanno ancora scoperto si configura con Google Chrome Desktop, l’applicazione che si può utilizzare gratuitamente per attuare il controllo in remoto di PC e Mac. Scopriamo insieme come funziona e quanto è cambiato con l’avvento del nuovo aggiornamento.

Google Chrome Desktop: non può mancare nel tuo arsenale di applicazioni

La nuova veste grafica dell’app in questione conta sul supporto della modalità scura. Si presenta superficialmente così questa funzionalità assicurata da Google per il controllo a distanza dei Personal Computer da altri PC e da device mobili come telefoni e tablet Android ed iOS.

Disponibile ormai da anni nell’arsenale dei power users consente di connettersi, come anticipato, ad un altro dispositivo connesso in rete a condizione che a bordo sia installato il browser Google Chrome. In origine disponibile quale estensione dal market store del browser è stata riprogettata nel 2019 per diventare pienamente funzionale ed user-friendly quale web-app.

Si può passare dalla modalità Light alla Dark con un semplice click sull’apposita icona in basso a destra. L’importanza del prodotto di manifesta nel momento in cui è necessario reperire dei file dal PC di casa o dell’ufficio. Lasciando aperto il dispositivo con installato Google Chrome, infatti, è possibile recuperare qualsiasi cosa in un attimo con il device che si trasforma in una sorta di NAS sempre attivo per l’archiviazione di documenti, foto, video, progetti e molto altro ancora. App sicuramente da non perdere. Voi la utilizzate?