Dopo una massacrante giornata di lavoro o una settimana particolarmente intensa l’ultima cosa che vorremmo è rispondere a richieste di messaggi da parte dei nostri amici WhatsApp. Spesso si è combattuti tra la passività e la curiosità con l’incognita di “come leggere senza essere visti”. All’interno di questo articolo scopriremo come sbirciare i messaggi senza essere visti da partner, amici e parenti. Vediamo come fare.

WhatsApp: i messaggi si leggono senza essere visti con il trucco che spopola

Alcuni utenti mascherano l’ultimo accesso all’applicazione per non risultare online su WhatsApp. A tal fine si perde il controllo sulla visibilità dei messaggi con il decadere delle famigerate spunte blu. Il rovescio della medaglia corrisponde al fatto di non poter vedere quando gli altri leggono i nostri messaggi.

Per evitare questa situazione si può ricorrere ad alcuni trucchi WhatsApp che tanti stanno già usando con successo da parecchio tempo. Uno di questi passa semplicemente per l’uso della modalità aereo attraverso cui togliere la connessione pur continuando a visualizzare i messaggi dietro le quinte. Tutto torna alla normalità riattivando la connessione dati o WiFi.

Un altro metodo possibile è quello delle notifiche WhatsApp. Intercettando il messaggio in arrivo dalla tendina, infatti, possiamo leggere e visualizzare contenuti senza destare sospetto. L’importante è non fare click sulla scritta “Segna come Letto”. Eventualmente possiamo rispondere tramite l’apposito comando “Rispondi” nel momento che riteniamo più opportuno senza risultare collegati.

Ultima possibilità è fornita da Unseen, un’applicazione gratuita disponibile per Android ed iOS che consente di occultare il nostro stato su WhatsApp. Si potranno vedere tutti i messaggi in tempo reale senza destare il minimo sospetto.