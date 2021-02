Vodafone continua con le sue promozioni riservate agli utenti under 30, oggi parliamo dell’offerta Shake it Easy. Il gestore telefonico è molto attento al mercato dei più giovani e promuove costantemente offerte dedicate. D’altronde la fidelizzazione dell’utenza già in giovane età uno degli strumenti più forti per maniere la propria clientela. Ad impreziosire l’offerte, già ricca di Giga, la possibilità di navigare in modo gratuito sui principali social Network.

Vodafone Shake it Easy infatti comprende nell’abbonamento la navigazione illimitata sui principali servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram e Messenger e la possibilità di navigare sui social, Facebook Instagram e Snapchat. La promozione inoltre comprende anche l’uso dei servizi di mappe come Google Maps e la possibilità di riprodurre la musica senza consumare neanche un Giga.

Vodafone Shake it Easy: la promozione

L’offerta Vodafone Shake it Easy, come detto, è riservata agli utenti under 30; la promozione comprende chiamate e SMS illimitati verso tutti; inoltre, oltre all’utilizzo senza consumi sopra accennato, l’offerta offre anche ben 60 Giga di traffico dati per la navigazione in internet.

Il costo della promozione è di 14,99 euro al mese pagabili con smart pay, il metodo automatico con addebito su carta di credito. L’offerta può essere attivata direttamente tramite internet con la consegna della scheda SIM direttamente a domicilio. Compresi nella promozione anche i servizi GigaNetwork 5G e l’iscrizione al programma Vodafone Happy. Inoltre gli utenti Vodafone hanno a disposizione l’utilizzo gratuito dei servizi dell’App MyVodafone, ideale per avere sempre chiaro il credito residuo e con la possibilità di attivare tante offerte speciali dedicate.