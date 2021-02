Nel mondo della numismatica non sempre sono solo le monete antiche ad essere ricercate e collezionate. Ne esistono anche alcune di recenti che per diversi motivi sono ricercate e hanno un valore importante. È il caso dei 2 euro dell’Andorra alcuni dei quali oggi possono vale davvero molto. Ecco il perché, quali sono e come riconoscerli.

Tra le monete da collezione ecco questi 2 euro dell’Andorra

L’Andorra è la sesta nazione più piccola dell’Europa. Situata nei Pirenei tra Spagna e Francia questo principato ha coniato i suoi primi euro nel 2014 anno in cui hanno anche iniziato a circolare. Questo dopo l’accordo con l’Unione Europea siglato nel 2011.

Sebbene non è da molto che in Andorra si utilizzano gli euro, esistono già alcune di queste monete che ad oggi hanno raggiunto valutazioni da capogiro. Il fatto che siano già da collezione è dato dal loro valore commemorativo. Come la Città del Vaticano, San Marino e il Principato di Monaco, anche l’Andorra non appartiene all’Unione Europea, ma utilizza la moneta unica e gode di una certa libertà nella gestione della propria valuta.

Di conseguenza esistono 11 esemplari differenti che questo principato, dal 2014 ad oggi, ha coniato. Si tratta di 2 euro commemorative che hanno un valore davvero importante proprio per la loro rarità e caratteristica grafica.

Tra queste quella più rara è stata ribattezzata degli appassionati del settore con il termine “non comune“. Questo a indicare il fatto che tra queste monete da 2 euro è quella con il valore più alto. Se conservata in modo ottimale e non presenta ossidazione e segni di usura può valere fino a 50 euro. Niente male visto il suo reale potere di acquisto. Si tratta di quella realizzata proprio nel 2014 per commemorare il ventesimo anniversario dell’ingresso di Andorra nel Consiglio d’Europa.

È alquanto difficile che tra le persone comuni, qualcuno possa avere una di queste 11 monete. Tuttavia se qualcuno vuole aggiudicarsi un pezzo raro, può decidere di acquistare la moneta da 5 euro della Nutella Ferrero.