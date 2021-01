Nel mondo del collezionismo si sa, ogni particolare può trasformare un oggetto di normale utilizzo in un articolo da collezione. Ora tocca alla Nutella della Ferrero. Un must dell’alimentazione italiana è finita su una moneta d’argento da 5 euro. Per gli appassionati di numismatica è quindi entrata ufficialmente a far parte delle monete da collezione.

La Nutella Ferrero finisce tra le monete da collezione e fa letteralmente impazzire tutti

Ha fatto impazzire tutti la notizia che da martedì 26 gennaio è possibile acquistare una tra le moneta da collezione più particolare e celebrativa di sempre. Infatti l’Istituto poligrafico della Zecca dello Stato ha deciso di celebrare l’alimento più amato dagli italiani coniandolo su una moneta d’argento da 5 euro. Si tratta della Nutella Ferrero che da crema spalmabile oggi è diventata un pezzo d’argento da collezione.

In sostanza la Nutella è diventata una delle monete da collezione che tra l’altro ha già mosso l’interesse di tutti i numismatici del mondo. È stata coniata in tre versioni caratterizzate tutte da un colore differente che le rende uniche. Ovviamente i più accaniti cercheranno di acquistarle tutte. Annalisa Masini, designer di queste monete, ha deciso di raffigurare il famoso e unico vasetto sul dritto della moneta. Sul rovescio invece ha rappresentato la storica fabbrica della Ferrero che fu fondata ad Alba nell’ormai lontano 1940.

Molti si chiederanno dove si trova la variante di queste tre monete uniche. In effetti l’unica cosa che cambierà nei tre coni è il colore del tappo del vasetto. Rispettivamente potrà essere verde, bianco e rosso. Praticamente celebreranno il Tricolore Italiano.

Tre varianti di colore per rendere unica la Nutella Ferrero orgoglio dell’Italia

Per ogni variante di colore di queste tre monete saranno realizzati 10 mila pezzi. Saranno in vendita ufficialmente dal 5 febbraio nei negozi del Poligrafico e sul sito e-commerce della Zecca dello Stato. Ciascuna moneta potrà essere acquistata al prezzo di 45 euro cadauna. Tuttavia si sono già avviate le prevendite su eBay a prezzi che superano i 300 euro.

Insomma, una meraviglia tra le monete da collezione che col tempo dovrebbe acquisire un valore sempre maggiore. La moneta d’argento di 5 euro che celebra la Nutella della Ferrero diventerà ben presto un’icona nella numismatica raggiungendo valori davvero importanti come molte altre monete da collezione.