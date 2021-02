Oggi giorno tutti cercano di risparmiare. La vita sembra sempre più cara, il periodo economico non è dei migliori e le spese improvvise sono dietro l’angolo. Uno dei modi in cui gli italiani cercano e a volte trovano il risparmio sono le bollette di luce e gas. Alla ricerca del prezzo più basso però spesso si celano truffe inaspettate che possono mettere in seria difficolta anche i più esperti. Ecco tutti i segreti spiegati in modo semplice e passo passo per evitare questo pericolo.

Bollette luce e gas: ecco il vademecum del consumatore perfetto contro le truffe

Per evitare le truffe sulle bollette luce e gas esiste un vademecum in grado di rendere perfetto anche il consumatore inesperto. Semplici accorgimenti che permettono di evitare di cadere nelle trappole comuni di un contratto all’apparenza vantaggioso, ma che in realtà è un vero e proprio raggiro.

Il primo passo da fare prima di firmare un contratto proposto da qualsiasi ente fornitore di luce e gas è quello di interpellare l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Infatti grazie a questo ente il consumatore perfetto può verificare la correttezza della proposta commerciale e dei prezzi. Spesso molte proposte non rivelano mai i reali costi che poi compaiono sulle bollette.

Un altro consiglio è quello di prestare molta attenzione al codice alfanumerico sulle bollette. È sempre lo stesso, per l’energia elettrica si chiama POD, mentre per il gas PDR. Il loro scopo è quello di proteggere l’utenza del cliente. Se l’operatore che dice di chiamare per conto del fornitore prima di proporre la sua offerta chiede uno di questi due codici allora “c’è puzza di bruciato”. Infatti dovrebbe esserne già a conoscenza.

Ultimo punto del vademecum, ma non meno importante è la regola delle frasi semplici e dei monosillabi. Il consumatore perfetto se contattato da un operatore telefonico non risponde mai con “sì”, “no”, “confermo” e “certo”. Le truffe sulle bollette si servono anche di queste strategie per strappare sottoscrizioni ad offerte senza che il malcapitato se ne accorga se non quando è raggiunto dalla prima fattura.

In sostanza si tratta di tre semplici passi per evitare il raggiro delle bollette di luce e gas. Questi possono valere anche per altre situazioni e proposte come quando si è contattati dai call center.