Purtroppo Netflix si è trovata costretta a rallentare le nuove uscite a causa dell’improvvisa pandemia di Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Il colosso dello streaming aveva infatti annunciato che indiscutibilmente al primo posto rimangono la salute e l’incolumità dei suoi collaboratori. Questo ha creato un ritardo anche alla nuova stagione di una delle serie più amate, La Casa di Carta 5. Pare però che la data di uscita sia molto vicina. Ecco i dettagli che porterebbero a questa conclusione.

Alcuni particolari fanno pensare che sia molto vicina la data di uscita de La Casa di Carta 5

Tutti i fan accaniti de La Casa di Carta sperano che l’uscita della sua quinta stagione non si faccia attendere ancora per molto tempo. Sembra che il loro desiderio sia stato ascoltato da qualcuno lassù, o meglio quaggiù in Netflix.

Infatti da alcune ore è proprio un post pubblicato dalla pagina ufficiale di Netflix su Instagram a regalare buone speranze. Si tratta di una foto che ritrate una delle coppie più amate della serie. Álvarto Morte e Pedro Alonso, rispettivamente Il Professore e Berlino, si sono scattati un selfie sorridendo davanti alla fotocamera. L’interpretazione nata dalla foto non si è fatta attendere. Tutti sperano che nei nuovi episodi la coppia più amata del La Casa di Carta si ricongiunga in un racconto speciale ed entusiasmante.

In questo post si legge: “Questa foto di @alvaromorte e @pedroalonsoochoro sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La Casa di Carta”. Buon intenditor, poche parole recita un famoso monito popolare. Ed è proprio così, questa sembra essere una sottile anticipazione a indicare che manca poco all’uscita ufficiale della nuova stagione.

Quali sorprese sono in serbo per tutti gli appassionati de La Casa di Carta? Non si sa ancora, bisogna aspettare l’uscita di ogni singolo episodio da vedere tutto d’un fiato. Tuttavia una cosa sembra essere certa, la quinta sarà il finale di stagione. Forse, perché alcune notizie sembrano confermare il contrario lasciando il dubbio di una possibile uscita de La Casa di Carta 6.