Un po’ di amare in bocca l’aveva lasciato ai fan la notizia che la quinta sarebbe stata il finale di stagione per La Casa di Carta. Dopo quattro stagioni al fulmicotone che avevano lasciato incollati allo schermo di Netflix milioni di persone in tutto il mondo, la notizia che potesse finire con un “5” ha destato non poche delusioni. Ma niente paura, un attore del cast sembra aver confermato una possibile sesta stagione.

La Casa di Carta 6 potrebbe uscire e ribaltare il finale di stagione

Naturalmente dopo una notizia del genere tutti vorrebbero saperne di più in merito a una possibile stagione 6 de La Casa di Carta. Ad oggi però, della serie di Álex Pina, ufficialmente si ha solo notizia della stagione 5 che dovrebbe uscire su Netflix a breve.

Nonostante ciò sono le parole di Mario de La Rosa, il poliziotto Suárez, a dare nuova speranza ad una possibile sesta stagione. Infatti durante una diretta Instagram ha parlato anche del futuro della tanto amata serie tv. “Tutti mi parlano della fine de La casa di carta. Io non lo so, so che [la quinta stagione] è la fine del colpo. Questo è quello che hanno detto in maniera ufficiale a noi attori. “Il colpo giunge al termine”, però non so se poi la storia continuerà”. Sono queste le sue parole che lasciano tutti con il fiato sospeso.

Certo è che la stagione pronta ad uscire pare essere davvero una bomba. “La storia vi piacerà moltissimo” ha dichiarato ai suoi follower Mario de La Rosa. La Casa di Carta continua a riscontrare successo e la quarta serie è stata già vista da 65 milioni di abbonati Netflix.

La Casa di Carta ha quindi meritato il sesto posto delle serie tv più viste nel mondo fino ad oggi. Chissà se Netflix è davvero pronta a mettere fine ad uno dei prodotti che gli ha reso di più in tutti questi anni. Gli appassionati no di certo. Nella speranza che possa esserci un numero 6, ecco tutte le novità e la possibile data di uscita de La Casa di Carta 5.