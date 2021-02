Android: tante app gratuite solo oggi sul Play Store di Google

Più volte durante la settimana vengono fuori nuove notizie in merito al mondo Android, il quale ormai è abituato al solito trambusto. Sono tanti gli utenti che attendono notizie in merito a questa piattaforma, la quale non fa altro che crescere e modificarsi al tempo stesso.

Come già detto, giornalmente si vengono a conoscere nuovi aspetti dei prossimi aggiornamenti o magari di un nuovo smartphone messo in moto proprio del robottino verde. Tutto ciò avviene semplicemente perché Android risulta una piattaforma estremamente versatile, soprattutto se rapportata alle dirette concorrenti. Il colosso creato da Google è diventato una vera e propria istituzione, soprattutto nel mondo mobile dove domina con oltre 2 miliardi di utenti. La maggior parte di essi sanno di poter personalizzare quando vogliono e come vogliono il proprio dispositivo mobile, ragion per cui fanno fatica ad abbandonare tale famiglia. Durante gli ultimi giorni poi sul Play Store ci sarebbero i saldi di febbraio, i quali vedono in offerta gratuita molti titoli a pagamento.

Per avere a disposizione tante offerte anche da parte del colosso Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per oggi gli utenti possono avere a disposizione app giochi a pagamento gratis

La solita lista di applicazioni e giochi fornita dal mondo Android è disponibile anche oggi. I titoli che potete notare in sovraimpressione sono tutti di solito a pagamento anche se oggi risultano gratuiti.