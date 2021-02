Android 12 dovrebbe esserci un supporto ai temi più profondo ed esteso come mai prima d’ora. Infatti, in Android non c’è mai stato un supporto ai temi vero e proprio, come invece accade con la personalizzazione dei vari produttori, ma ciò dovrebbe cambiare con la prossima versione in rilascio a settembre per il suo 13° compleanno. Secondo quanto appreso tramite 9to5Google , sudovrebbe esserci un supporto ai temi più profondo ed esteso come mai prima d’ora. Infatti, in Android non c’è mai stato un supporto ai temi vero e proprio, come invece accade con la personalizzazione dei vari produttori, ma ciò dovrebbe cambiare con la prossima versione in rilascio a settembre per il suo

Sempre secondo il sito, sarà possibile scegliere due colori: uno primario e uno per gli accenti, e questi verranno applicati a tutto il sistema. Il numero di colori da scegliere potrebbe variare in base al brand, e forse tra un modello e l’altro. Android 12, inoltre, dovrebbe essere in grado di scegliere in automatico i colori più adatti.

Tuttavia, pare che non si possa scegliere il colore che si vuole, e neanche installarne di nuovi dal Play Store. Questi dettagli, però, potrebbero variare col tempo.

Android: cambiamento in vista per il robottino verde

Anche se, fino ad ora, non è niente di eccessivamente diverso che si può fare sui Pixel. Quello che però distingue il sistema in lavorazione per Android 12 è il fatto che questi due colori saranno accessibili anche agli sviluppatori delle app Android. Ciò significa che tutte le app si adatteranno ai colori scelti, sempre se gli sviluppatori lo vorranno.

Inoltre, questo sistema è molto più semplice per gli sviluppatori stessi, che non dovranno progettare vari schemi di colore, ma potranno far seguire in automatico quelli di sistema. Per mettere le cose in prospettiva, questo tipo di personalizzazione era possibile solo con permessi di root e Substratum, in futuro invece dovrebbe essere alla portata di tutti.