Febbraio è finalmente arrivato, il che significa che un nuovo lotto di giochi gratuiti e bottino è ora disponibile per i membri di Amazon Prime. La lineup Prime Gaming di febbraio, come al solito, aggiunge altri cinque giochi gratuiti al programma. I nuovi omaggi si uniscono a una formazione esistente di oltre 20 giochi. Per tutto il mese di febbraio, puoi anche ottenere il bottino per un’ampia varietà di giochi di successo, tra cui FIFA 21, Red Dead Online, Apex Legends e altri.

Gli omaggi con Amazon Prime del mese di febbraio

A partire dal 1 febbraio, ci sono cinque nuovi omaggi in palio: Table Manners , Stealth Bastard Deluxe, Spinch, Monster Prom: Hotseat edition e Swimsanity. Con San Valentino dietro l’angolo, due dei giochi gratuiti Prime Gaming in arrivo si adattano all’atmosfera. Table Manners è un bizzarro gioco basato sulla fisica in cui vai in una serie di appuntamenti che vuoi davvero che vadano bene. Sfortunatamente, stai giocando come una mano disincarnata con terribili capacità motorie.

Monster Prom: Hotseat edition è un sim di appuntamenti, ma questa è un’avventura incentrata sulla narrazione che ti impegna ad assicurarti un appuntamento al ballo di fine anno. Nel periodo che precede il grande ballo, conversi con i tuoi compagni mostri per aumentare le tue statistiche e infine assicurarti un appuntamento.

Stealth Bastard Deluxe e Spinch sono tipi di platform molto diversi. Come suggerisce il nome, Stealth Bastard Deluxe è tutto incentrato sul rimanere inosservato mentre ti fai strada attraverso una pericolosa struttura piena di ostacoli mortali. Spinch è un platform stravagante con un gameplay frenetico e ambienti colorati e bizzarri. Nel frattempo, Swimsanity è uno sparatutto multiplayer che si svolge sott’acqua e supporta sia il gioco locale che online.

I membri di Amazon Prime dovrebbero anche assicurarsi di assicurarsi un bel bottino gratuito prima che sia sparito. Il primo rilascio Prime Gaming di FIFA 21, che include i pacchetti premio Ultimate Team, è disponibile fino al 3 marzo. Puoi anche ottenere un pacchetto esotico per Destiny 2, una skin Fall Guys: Ultimate Knockout, una skin Apex Legends e molto altro per tutto febbraio.

Febbraio 2021 titoli Prime Gaming gratuiti

Disponibile per tutto febbraio

Swimsanity

Monster Prom: edizione Hotseat

Maniere a tavola

Spinch

Stealth Bastard Deluxe

Altri giochi gratuiti

Cyber ​​Hook – termina il 12 febbraio

Algo Bot – termina il 19 febbraio

Little Big Workshop – termina il 26 febbraio

Giochi SNK gratuiti con Prime Gaming

Disponibile fino al 31 marzo 2021