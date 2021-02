CoopVoce con minuti senza limiti, 1000 SMS e 30GB a pochi euro

Scegliendo tra i vari gestori telefonici presenti sul panorama italiano, in molti si sono imbattuti nelle proposte mobili di CoopVoce. Questa compagnia telefonica ha goduto di fortune alterne durante gli ultimi anni, le quali sono state dettate certamente dalla strategia intrapresa dall’azienda. Questa non è stata vista di buon occhio dagli utenti in alcuni frangenti, i quali avrebbero preferito più contenuti ad altri servizi ritenuti non indispensabili.

In seguito fortunatamente per il suo tornaconto, CoopVoce ha trovato la mescola giusta per acquisire nuove utenze. Infatti il provider virtuale è stato in grado di modificare ulteriormente la sua strategia proponendo offerte piene di contenuti ma soprattutto che mantenessero un prezzo altamente concorrenziale. Di certo non può passare poi in osservato il netto cambio in termini di qualità di ricezione, la quale risulta una delle migliori proprio tra i gestori virtuali.

CoopVoce: sul sito ufficiale con soli 8,50 euro al mese portate a casa la ChiamaTutti TOP 30

Il mese di febbraio comincia esattamente sulla falsa riga dello scorso gennaio, periodo di questo 2021 in cui tutti hanno avuto modo di valutare la nuova ChiamaTutti TOP 30. Con soli 8,50 euro infatti chi sceglie CoopVoce può avere il massimo sia in termini di quantità che in termini di qualità e risparmio.

All’interno dell’offerta sono presenti minuti illimitati verso tutti i provider fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web. La promozione andrà avanti ancora per oltre un mese e a sottoscriverla non saranno solo i nuovi clienti. Anche i già clienti potranno infatti approfittare pagando il costo di attivazione e migrare dalla loro offerta attuale.