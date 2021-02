CoopVoce: anche a febbraio la TOP 30 a 8,50 euro al mese per sempre

Quando bisogna scegliere un gestore, vengono valutati tanti aspetti i quali spesso e volentieri finiscono per far propendere l’utente per una realtà piuttosto che per un’altra. CoopVoce ormai si candida sempre più in pianta stabile tra quelle realtà che riescono a sorprendere il pubblico, soprattutto dal punto di vista della qualità e dei contenuti.

Proprio questi aspetti avevano invece lasciato dubitare i possibili utenti riguardo al servizio offerto dal gestore virtuale, il quale infatti non navigava in ottime acque qualche tempo fa. Ad oggi invece la situazione risulta nettamente stravolta rispetto alle dinamiche viste in passato, dato che CoopVoce ha migliorato la sua strategia. Il provider offre infatti diversi contenuti all’interno delle sue soluzioni mobili, le quali godono anche di una discreta qualità di ricezione. Tutto ciò avrebbe dunque portato il pubblico a crescere in maniera esponenziale.

CoopVoce: la TOP 30 include al suo interno il meglio, ecco una soluzione da 8,50 euro al mese

L’offerta di CoopVoce che ora campeggia sul sito ufficiale, consente agli utenti di valutare un approdo nella cerchia del noto provider virtuale. Infatti al suo interno ci sono svariati contenuti che possono tornare utili al giorno d’oggi, visto anche il netto aumento delle necessità.

Gli utenti infatti vogliono in ogni modo avere il maggior numero di contenuti ad un prezzo vantaggioso, proprio quanto offre CoopVoce. La nuova ChiamaTutti TOP 30 permette infatti a tutti di avere a disposizione minuti senza limiti verso qualsiasi gestore italiano fisso e mobile, 1000 SMS e 30 giga in 4G. Il tutto per un prezzo totale di soli 8,50 € al mese per sempre.