Senza ombra di dubbio, il futuro della Audi A4 e A6 sarà elettrico. Infatti, all’interno di un’intervista con la stampa tedesca, il CEO Markus Duesmann ha fornito maggiori dettagli per quanto riguarda l’elettrificazione, mettendo in evidenza che entro il 2030 questi modelli saranno proposti con elettrificazioni solo ed esclusivamente elettriche. Intanto, nel 2023 saranno pronte ad arrivare le nuove generazioni di queste vetture, le quali avranno ancora motori endotermici. Dunque, da ciò capiamo che le versioni elettriche debutteranno più avanti nel tempo.

Audi: i piani della casa tedesca per il futuro sono ben chiari

Il CEO, inoltre, ci tiene a sottolineare anche che le prossime due automobili saranno offerte con unità Plug-in. Anche se Audi non vede grande futuro in questa tecnologia. Di fatto, l’elettrico sta iniziando a guadagnare sempre più popolarità, e i Governi stanno anche cercando di promuovere questo tipo di tecnologia. Audi spera di eliminare i motori a combustione entro in 10-15 anni, ma per ora non si hanno molti dettagli a riguardo.

Sempre Markus Duesmann ci mette a disposizione anche qualche dettaglio in più sul lavoro che sta portando avanti il team di Artemis. Senza svelare di quale veicolo si tratta, il CEO ha comunque detto che non sarà una berlina sopra la A8 o un SUV sopra la Q7. L’auto elettrica fornita dal lavoro di Artemis sarà lanciata nel 2024.

In definitiva, si deve attendere per capire in che direzione si vuole muovere Audi. Tuttavia, sembra evidente che gli obiettivi che vuole raggiungere la casa tedesca sono molto ambiziosi, con una transizione verso un futuro totalmente elettrico.