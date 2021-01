Prime brutte notizie per 2021 per gli utenti di Vodafone. La compagnia inglese ha ufficializzato, attraverso una comunicazione resa pubblica online sul sito ufficiale, la sua prima rimodulazione del nuovo anno. Per alcuni clienti che hanno attivato la Special 50 Giga sono ora previsti costi maggiorati ogni mese.

Vodafone, 2 euro in più da pagare per la Special 50 Giga

La prima rimodulazione dei costi del 2021 per i clienti Vodafone va ad impattare solo sui prezzi della ricaricabile Special 50 Giga. Nella comunicazione online, infatti, il gestore non ha fatto menzione di incrementi relativi alle soglie di consumo.

Di base, gli abbonati che sono interessati da questo provvedimento dovranno spendere 2 euro in più sugli attuali costi di rinnovo. Laddove il prezzo della ricaricabile era fissato sui 6,99 euro, il nuovo listino propone un costo di 8,99 euro al mese. Il prezzo sale invece a 9,99 euro per chi aveva un costo di rinnovo pari a 7,99 euro.

Il pacchetto della ricaricabile di Vodafone, come già sottolineato, resta invariato. I clienti che hanno attivato in passato tale tariffa avranno sempre consumi illimitati per chiamate ed SMS cui si aggiungono 50 Giga per navigare sotto rete 4G.

La variazione dei prezzi sarà effettiva a partire dal prossimo 21 Febbraio. Entro questa data, tutti i clienti interessati che hanno attiva la Special 50 Giga avranno la possibilità di richiedere la disdetta del profilo.

La rimodulazione non vale per gli abbonati che hanno attivato la Special 50 Giga nelle precedenti settimane. Come stabilito da Vodafone, in associazione da AGCOM, il prezzo delle ricaricabili resta bloccato nei primi sei mesi di contratto.