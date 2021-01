Google dovrebbe mostrare la prima anteprima per sviluppatori di Android 12 il mese prossimo. È stato già indicato che la societá separerà gli emoji (e i caratteri) dal sistema. Ciò significherebbe che, ad esempio, nuovi emoji potrebbero essere distribuiti a tutti gli utenti Android senza una nuova versione di Android.

PoliceAndroid ha ora ricevuto nuovi dettagli sullo sviluppo della funzione probabilmente terminato. Sembra che la nuova opzione per le emoji sia pronta per Android 12. Sembra una piccola innovazione, ma é un passo importante soprattutto per gli utenti Android.

Android 12: le emoji potrebbero arrivare su device in maniera diversa

Come utente iOS, puoi essere certo che ci saranno aggiornamenti ogni 4 anni e che saranno distribuiti a tutti il ​​primo giorno. Quindi, se hai un nuovo iPhone 12, sai che tutti gli emoji arriveranno anche su iPhone X o iPhone SE. Nel caso di Android gli aggiornamenti non sono così ben risolti e può capitare che un dispositivo che ha solo 2 anni non riceva una nuova versione di Android. Oppure, anche se l’aggiornamento arriva, non verrà visualizzato fino a molto tempo dopo.

Quindi alcuni di voi ora potrebbero pensare che questo non sia “necessario”, ma ora comunichiamo molto tramite emoji e quindi non è male se tutti utilizzino lo stesso schema. Inoltre, Google potrebbe distribuire nuovi emoji più rapidamente e non dovrebbe sempre aspettare fino all’autunno.

Gli sviluppatori XDA avevano già individuato queste novitá l’anno scorso, ma all’epoca erano ancora in fase di sviluppo. Ció significa che non era chiaro se avremmo visto questa novitá prima o poi. Ora, a quanto pare, con la prossima versione di Android non dovrai piú attendere un aggiornamento di sistema solo per ottenere nuove emoji