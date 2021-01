Anche i giorni conclusivi di questo mese di Gennaio sono caratterizzate da offerte molto interessanti in casa TIM. Il provider italiano, oltre a lanciare una serie di nuove tariffe per coloro che attivano una SIM, pensa anche agli utenti che già hanno un piano tariffario attivo. Per questa fascia di pubblico è prevista, sino alla mezzanotte di oggi, un’occasione davvero particolare.

Ancora una volta TIM regala soglie dati internet. Nella fattispecie, gli abbonati potranno ricevere 100 Giga da aggiungere al proprio piano ricaricabile per tre mesi completamente a costo zero.

TIM, con la Ricarica Automatica ecco 100 Giga a costo zero

La promozione dei 100 Giga per la connessione internet è associata all’attivazione del servizio della Ricarica Automatica. Gli abbonati che entro la mezzanotte modificheranno le condizioni per il pagamento mensile avranno in automatico la soglia extra per internet.

I 100 Giga previsti da TIM, come già sottolineato, saranno a costo zero e saranno disponibili per 90 giorni dal momento dell’attivazione. La soglia aggiuntiva per il traffico di rete si aggiungerà a quella già prevista con la propria ricaricabile di riferimento. A conclusione dei tre mesi promozioni, l’offerta sarà disattivata in automatico.

E’ possibile ricevere i 100 Giga internet attivando il metodo della Ricarica Automatica in uno store di TIM, attraverso l’area personale sul sito ufficiale del gestore o anche tramite app MyTIM.

Con la Ricarica Automatica, gli utenti avranno la garanzia del pagamento automatico mensile per la ricaricabile attiva sul profilo. Questo servizio prevede, infatti, fatturazione di default su carta di credito o conto corrente.