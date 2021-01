Pinterest é l’ultima piattaforma ad aggiungere contenuti simili alle Storie di Instagram nella sua interfaccia. Ora é presente una riga nella parte superiore della schermata iniziale quando apri l’app. L’impatto visivo sembrerá parecchio familiare per chiunque abbia utilizzato un’app di social media negli ultimi anni.

Lo stesso approccio é stato adottato da Instagram, Twitter, Facebook Messenger e molti altri. Le nuove modifiche dell’app di Pinterest appariranno da oggi su iOS e Android. A quanto pare, la funzione é stata introdotta la prima volta a settembre. La funzione é la stessa che trovi su altre piattaforme: troverai brevi video pubblicati dagli utenti uno dopo l’altro tra cui puoi spostarti con uno ‘swipe’.

Pinterest aggiunge le storie, ma non tutti possono usarli

In precedenza, peró, le storie su Pinterest apparivano come qualsiasi altro post sulla piattaforma. Ora, invece, é piú semplice visualizzare quei pin. Essi verranno visualizzati nella parte superiore della schermata iniziale e l’app suggerirá persino storie di creator che non segui per darti uno spunto di riflessione.

Queste modifiche dovrebbero aumentare le interazioni delle storie con gli utenti e, probabilmente, incoraggerá anche i creator ad iniziare a pubblicare storie nell’app. Le storie di Pinterest sono leggermente diverse dalle altre app; quando i creator realizzano una nuova storia, quest’ultima resterá in circolazione e costituirá una libreria che il servizio continuerá a promuovere.

A quanto pare, purtroppo, non tutti possono creare le Story Pin. Per ora, la funzione é limitata alle aziende ed ai creator approvati dalla piattaforma. Forse la societá vuole testare questo nuovo campo prima con utenti selezionati per poi condividere la funzione con tutti gli utenti. Vi terremo aggiornati quando ne sapremo di piú.